«Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Динамо» и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 18 ноября
«Динамо» и «Спартак» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры «Динамо» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.
«Динамо» набрало 33 очка в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Спартак» — 29 очков в 26 играх.
В субботу бело-голубые обыграли «Сибирь» (3:2), а красно-белые в пятницу уступили «Северстали» (3:4). В понедельник главный тренер динамовцев Алексей Кудашов был отправлен в отставку.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|8
|СКА
|26
|12
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
|18.11
|17:00
|Трактор – Металлург Мг
|- : -
|18.11
|17:00
|Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|18.11
|18:00
|Лада – Авангард
|- : -
|18.11
|19:00
|Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|18.11
|19:00
|Торпедо НН – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:00
|Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|18.11
|19:30
|Динамо М – Спартак
|- : -
