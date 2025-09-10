«Динамо» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» на своем льду потерпело поражение от «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

У московской команды голами отметились Даниил Пыленков и Кирилл Адамчук, а у гостей — Сергей Попов и Тимур Хафизов. «Сочи» сравнял счет за 4 минуты до финальной сирены.

«Динамо» набрало 1 очко в 2 матчах и идет последним в Западной конференции. «Сочи» с 2 очками в 2 матчах занимает 9-ю строчку.