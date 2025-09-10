«Динамо» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ
Московское «Динамо» на своем льду потерпело поражение от «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 Б.
У московской команды голами отметились Даниил Пыленков и Кирилл Адамчук, а у гостей — Сергей Попов и Тимур Хафизов. «Сочи» сравнял счет за 4 минуты до финальной сирены.
«Динамо» набрало 1 очко в 2 матчах и идет последним в Западной конференции. «Сочи» с 2 очками в 2 матчах занимает 9-ю строчку.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|27
|9
|57
|2
|Ак Барс
|38
|24
|14
|50
|3
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|4
|Автомобилист
|36
|19
|17
|41
|5
|Нефтехимик
|37
|18
|19
|37
|6
|Трактор
|37
|15
|22
|35
|7
|Амур
|36
|14
|22
|34
|8
|Барыс
|37
|14
|23
|34
|9
|Салават Юлаев
|36
|15
|21
|33
|10
|Адмирал
|34
|12
|22
|30
|11
|Сибирь
|36
|12
|24
|28
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|24
|14
|52
|2
|Северсталь
|37
|24
|13
|49
|3
|Динамо Мн
|34
|22
|12
|49
|4
|Динамо М
|36
|23
|13
|48
|5
|Торпедо НН
|36
|22
|14
|47
|6
|СКА
|35
|19
|16
|43
|7
|ЦСКА
|37
|17
|20
|40
|8
|Спартак
|36
|18
|18
|40
|9
|Шанхай Дрэгонс
|35
|14
|21
|36
|10
|Лада
|36
|11
|25
|25
|11
|Сочи
|33
|9
|24
|23
Результаты / календарь
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
|20.12
|14:30
|Салават Юлаев – Ак Барс
|- : -
|20.12
|17:00
|Локомотив – Авангард
|- : -
|20.12
|17:00
|СКА – Спартак
|- : -
