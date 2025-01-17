Московское «Динамо» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» уступило «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра прошла 17 января в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.