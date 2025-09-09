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«Динамо» — «Сочи»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Динамо» и «Сочи» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 9 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Москва

«Динамо» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 9 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Кудашова начала сезон-2025/26 с поражения от ЦСКА — 2:6. Клуб из Сочи стартовал с поражения от «Спартака» в Москве — 3:4.

Матч «Динамо» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Салават Юлаев 10 6 4 13
5 Барыс 10 5 5 10
6 Автомобилист 10 4 6 10
7 Амур 9 4 5 9
8 Трактор 9 4 5 8
9 Адмирал 10 3 7 8
10 Авангард 9 4 5 8
11 Сибирь 10 2 8 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
3 Торпедо НН 10 7 3 14
4 СКА 9 7 2 14
5 Шанхай Дрэгонс 8 6 2 12
6 Спартак 10 5 5 11
7 Динамо М 12 5 7 11
8 Северсталь 10 4 6 10
9 Динамо Мн 10 3 7 10
10 Лада 11 1 10 5
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