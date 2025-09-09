«Динамо» — «Сочи»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Динамо» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 9 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Кудашова начала сезон-2025/26 с поражения от ЦСКА — 2:6. Клуб из Сочи стартовал с поражения от «Спартака» в Москве — 3:4.

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