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Сегодня, 18:10

«Динамо» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» Москва и «Сочи» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Динамо» Москва, Telegram

Московское «Динамо» примет «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 17 января. Игра будет проходить на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — «Сочи» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды встретятся в третий раз в сезоне. 5 и 7 января динамовцы дважды победили сочинцев на их площадке — 5:1 и 2:0.

«Динамо» набрало 59 очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Располагающийся на последней строчке турнирной таблицы Западной конференции «Сочи» провел 44 матча и набрал 30 очков.

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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Сибирь – Локомотив
 2 : 3 Б
17.01 16:30
Авангард – ЦСКА
 - : -
17.01 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
17.01 19:30
Спартак – Куньлунь РС
 - : -
17.01 19:30
Нефтехимик – Трактор
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17.01 19:30
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