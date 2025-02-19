«Динамо» и «Сочи» будут играть в чемпионате КХЛ 19 февраля

Матч «Динамо» — «Сочи» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в среду, 19 февраля. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Встречу в столице России покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

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В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 соперники провели по 55 матчей. «Динамо» с 73 очками занимает второе место в Западной конференции. «Сочи» с 42 очками идет последним на «Западе».

Бело-голубые в предыдущем матче уступили «Спартаку» (2:3 ОТ), а сочинцы в понедельник выиграли у ЦСКА (4:1).

Матч «Динамо» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс