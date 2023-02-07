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Сегодня, 22:00

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче

Виктория Кравченко
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«Динамо» в домашнем матче обыграло «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 4:1.

В составе победителей отметились Павел Кудрявцев, Эрик О'Делл, оформивший дубль, и Александр Скоренов.

У гостей одну шайбу отыграл Кирилл Петьков.

«Динамо» с 79 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Сочи» — 11-е место и 23 очка.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Кудрявцев — 9 (Рашевский, Менелл), 4:14 — 1:0. О`Делл — 14 (Арт.А. Волков), 11:27 — 2:0. О`Делл — 15 (бол., Менелл, Уил), 23:06 — 3:0. Скоренов — 8 (Менелл, Новиков), 38:34 — 4:0. Петьков — 10, 45:04 — 4:1.

Вратари: К.Л. Волков — Бердин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (9+14+10) — 25 (7+11+7).

Судьи: Акузовский, Соин.

7 февраля. Москва. «ВТБ Арена».

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ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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3 ЦСКА 60 37 23 82
4 Торпедо 60 39 21 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 60 31 29 70
7 Динамо Мн 61 25 36 63
8 Северсталь 60 25 35 62
9 Спартак 60 25 35 58
10 Куньлунь 61 21 40 47
11 Сочи 59 7 52 23
Восточная конференция И В П О
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4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
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9.02 17:00
Металлург – Витязь
 - : -
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 - : -
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
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Нефтехимик – Адмирал
 - : -
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