Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче
«Динамо» в домашнем матче обыграло «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 4:1.
В составе победителей отметились Павел Кудрявцев, Эрик О'Делл, оформивший дубль, и Александр Скоренов.
У гостей одну шайбу отыграл Кирилл Петьков.
«Динамо» с 79 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Сочи» — 11-е место и 23 очка.
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«Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Голы: Кудрявцев — 9 (Рашевский, Менелл), 4:14 — 1:0. О`Делл — 14 (Арт.А. Волков), 11:27 — 2:0. О`Делл — 15 (бол., Менелл, Уил), 23:06 — 3:0. Скоренов — 8 (Менелл, Новиков), 38:34 — 4:0. Петьков — 10, 45:04 — 4:1.
Вратари: К.Л. Волков — Бердин.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 33 (9+14+10) — 25 (7+11+7).
Судьи: Акузовский, Соин.
7 февраля. Москва. «ВТБ Арена».
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|9.02
|16:30
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Авангард – ЦСКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
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|
Трактор – Динамо Мн
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|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
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|9.02
|19:00
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Северсталь – Торпедо
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|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -