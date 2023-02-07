Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче

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«Динамо» в домашнем матче обыграло «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 4:1.

В составе победителей отметились Павел Кудрявцев, Эрик О'Делл, оформивший дубль, и Александр Скоренов.

У гостей одну шайбу отыграл Кирилл Петьков.

«Динамо» с 79 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Сочи» — 11-е место и 23 очка.

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«Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Кудрявцев — 9 (Рашевский, Менелл), 4:14 — 1:0. О`Делл — 14 (Арт.А. Волков), 11:27 — 2:0. О`Делл — 15 (бол., Менелл, Уил), 23:06 — 3:0. Скоренов — 8 (Менелл, Новиков), 38:34 — 4:0. Петьков — 10, 45:04 — 4:1.

Вратари: К.Л. Волков — Бердин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (9+14+10) — 25 (7+11+7).

Судьи: Акузовский, Соин.

7 февраля. Москва. «ВТБ Арена».