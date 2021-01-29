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Хет-трик Чайковски принес «Динамо» победу над «Сочи»

21:35
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«Динамо» всухую победило «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб переиграл соперника со счетом 4:0.

Михал Чайковски стал пятым словацким хоккеистом, забросившим три и более шайбы в одном матче КХЛ.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Голы: Чайковски — 9 (Кагарлицкий, Шипачев), 20:19 — 1:0. Чайковски — 10 (Хиетанен, Линдберг), 24:29 — 2:0. Чайковски — 11 (Игумнов, Кучерявенко), 30:45 — 3:0. Тарасов — 17 (Бойков, Линдберг), 33:47 — 4:0.

Вратари: Бочаров — Третьяк (Красиков, 33:47).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (11+11+13) — 23 (5+7+11).

Судьи: Гофман, Соин.

29 января. Москва. «ВТБ Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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