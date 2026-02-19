«Динамо» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Динамо» и «Сочи» сыграют в чемпионате КХЛ 19 февраля
«Динамо» и «Сочи» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 19 февраля. Игра на льду «ВТБ Арены» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.
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Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Сочи» провел 55 матчей, набрал 40 очков и занимал 11-е место на «Западе». «Динамо» с 66 очками после 56 игр шел шестым в конференции.
15 февраля динамовцы обыграли «Торпедо» (4:2), а сочинцы уступили «Автомобилисту» (1:4).
Матч «Динамо» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург Мг
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|8
|Нефтехимик
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|Салават Юлаев
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|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Западная конференция
|И
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|Динамо М
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|Лада
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|4
|Локомотив
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|5
|Северсталь
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|6
|СКА
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|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
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|0
|0
|9
|Торпедо НН
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|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
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|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
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Результаты / календарь
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10.09
|5.09
|13:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
|5.09
|14:30
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|17:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|17:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
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