«Динамо» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» и «Сочи» сыграют в чемпионате КХЛ 19 февраля

«Динамо» и «Сочи» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 19 февраля. Игра на льду «ВТБ Арены» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

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FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

19 февраля, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Сочи

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Сочи» провел 55 матчей, набрал 40 очков и занимал 11-е место на «Западе». «Динамо» с 66 очками после 56 игр шел шестым в конференции.

15 февраля динамовцы обыграли «Торпедо» (4:2), а сочинцы уступили «Автомобилисту» (1:4).

Матч «Динамо» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс