«Динамо» и СКА сыграют в чемпионате КХЛ 11 января

«Динамо» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 11 января. Матч в Москве пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Игру в столице России в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также трансляция пройдет на санкт-петербургском канале «78».

Ключевые события и результат игры «Динамо» — СКА можно отслеживать в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 43 матча и набрало 55 очков, в предыдущей игре во вторник бело-голубые победили «Сочи» (2:0). У СКА — 42 игры и 54 очка, в среду питерские армейцы уступили «Спартаку» (0:5).