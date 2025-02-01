«Динамо» — СКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
Московское «Динамо» примет СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 1 февраля. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск». В Санкт-Петербурге игру также покажет канал «78».
С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — СКА можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».
Команды встретятся в четвертый раз в сезоне, предыдущие три игры завершились победой «Динамо» — 4:2 5 декабря и 5:3 23 января в Санкт-Петербурге и 5:4 11 января в Москве.
Соперники провели по 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, «Динамо» набрало 65 очков, СКА — 63. В четверг, 30 января, динамовцы победили «Торпедо» на своей площадке — 4:2, а армейцы обыграли «Спартак» в Москве — 4:3 Б.
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|26
|24
|55
|7
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|50
|21
|29
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|8
|Сибирь
|49
|21
|28
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|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|48
|18
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|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|51
|11
|40
|28
|1.02
|17:00
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Динамо М – СКА
|- : -
|1.02
|17:00
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ЦСКА – Торпедо
|- : -
|1.02
|17:00
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Локомотив – Металлург Мг
|- : -