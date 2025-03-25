Хоккей
25 марта, 18:30

«Динамо» — СКА: расписание матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ

«Динамо» Москва и СКА встретятся в первом раунде Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» и СКА встретятся в первом раунде Кубка Гагарина. Серия до четырех побед стартует в четверг, 27 марта. У бело-голубых преимущество своей площадки с учетом более высокого места в регулярном чемпионате.

Расписание серии «Динамо» Москва — СКА (московское время):

  • 27 марта (четверг). 19.30. Москва. «Динамо» — СКА
  • 29 марта (суббота). 19.30. Москва. «Динамо» — СКА
  • 31 марта (понедельник). 19.30. Санкт-Петербург. СКА — «Динамо»
  • 2 апреля (среда). 19.00. Санкт-Петербург. СКА — «Динамо»
  • 4 апреля (пятница). 19.30. Москва. «Динамо» — СКА — если потребуется
  • 6 апреля (воскресенье). 17.00. Санкт-Петербург. СКА — «Динамо» — если потребуется
  • 8 апреля (вторник). 19.30. Москва. «Динамо» — СКА — если потребуется

«Динамо» заняло второе место в Западной конференции, набрав 89 очков в 68 играх регулярного чемпионата КХЛ. СКА стал седьмым с 82 очками.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Ротенберг не набрал ни одного голоса в номинации «Лучший тренер сезона в КХЛ»
Воробьев заявил о готовности вернуться к работе после отставки из ЦСКА
Воробьев рассказал, что узнал об отставке из ЦСКА через агентов
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Зубов объяснил, почему трудно работать и достигать результата в «Сочи»

«Локомотив» — «Торпедо»: расписание матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 20
2 Авангард 11 9 2 18
3 Автомобилист 12 7 5 15
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 12 5 7 14
6 Ак Барс 12 6 6 13
7 Адмирал 11 5 6 12
8 Барыс 12 5 7 12
9 Сибирь 11 5 6 10
10 Амур 11 3 8 8
11 Салават Юлаев 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 13 8 5 17
3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
4 Динамо Мн 10 6 4 14
5 ЦСКА 12 6 6 13
6 Спартак 12 5 7 13
7 Динамо М 11 6 5 13
8 Северсталь 12 6 6 12
9 СКА 11 5 6 12
10 Сочи 11 4 7 9
11 Лада 12 2 10 6
5.10 13:30
Сибирь – Барыс
 1 : 0 Б
5.10 14:00
Спартак – Металлург Мг
 2 : 6
5.10 14:30
Салават Юлаев – Сочи
 3 : 1
5.10 16:00
Лада – Адмирал
 1 : 2 ОТ
5.10 17:00
Торпедо НН – Динамо М
 1 : 4
5.10 17:00
ЦСКА – Северсталь
 3 : 2
5.10 17:00
Ак Барс – Амур
 3 : 1
Все результаты / календарь

