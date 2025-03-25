«Динамо» Москва и СКА встретятся в первом раунде Кубка Гагарина

Московское «Динамо» и СКА встретятся в первом раунде Кубка Гагарина. Серия до четырех побед стартует в четверг, 27 марта. У бело-голубых преимущество своей площадки с учетом более высокого места в регулярном чемпионате.

Расписание серии «Динамо» Москва — СКА (московское время):

27 марта (четверг). 19.30. Москва. «Динамо» — СКА

29 марта (суббота). 19.30. Москва. «Динамо» — СКА

31 марта (понедельник). 19.30. Санкт-Петербург. СКА — «Динамо»

2 апреля (среда). 19.00. Санкт-Петербург. СКА — «Динамо»

4 апреля (пятница). 19.30. Москва. «Динамо» — СКА — если потребуется

6 апреля (воскресенье). 17.00. Санкт-Петербург. СКА — «Динамо» — если потребуется

8 апреля (вторник). 19.30. Москва. «Динамо» — СКА — если потребуется

«Динамо» заняло второе место в Западной конференции, набрав 89 очков в 68 играх регулярного чемпионата КХЛ. СКА стал седьмым с 82 очками.