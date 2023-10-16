Московское «Динамо» сыграет с «Сибирью» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 16 октября, в понедельник. Встреча пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Сибирь» следите на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке. Эфир начнется — 19.15 мск.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТС». Трансляция начнется в 23.20 по местному времени.

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