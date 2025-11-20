Хоккей
Сегодня, 16:45

«Динамо» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» и «Сибирь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вячеслав Козлов, и.о. главного тренера «Динамо».
Фото ХК «Динамо» Москва

«Динамо» примет «Сибирь» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 20 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Сибирь

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Новосибирске трансляцию можно смотреть на телеканале ОТС (начало эфира — в 23.30 по местному времени).

Бело-голубые набрали 33 очка в 27 матчах и занимают пятое место в Западной конференции. Команда из Новосибирска с 17 очками в 27 играх располагается на 11-й строчке «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
