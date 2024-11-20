«Динамо» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Динамо» и «Сибирь» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 20 ноября. Игра начнется в 19.30 мск и пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.
В прямом эфире матч «Динамо» — «Сибирь» покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги, а жители Новосибирска могут смотреть игру на канате «ОТС» (начало — 23.20 по местному времени).
Следите за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Сибирь» в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 27 матчей и набрало 35 очков, у «Сибири» — 25 игр и 23 очка.
17 ноября динамовцы победили «Трактор» в Челябинске (4:3 Б), а новосибирцы не проводили игр со встречи с «Динамо» на «Сибирь-Арене» 15 ноября (1:2).
Матч «Динамо» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|39
|3
|СКА
|29
|17
|12
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|7
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|8
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|15
|14
|31
|6
|Адмирал
|28
|12
|16
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|27
|5
|22
|13
|20.11
|17:00
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Барыс – Металлург Мг
|- : -
|20.11
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -
|20.11
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|20.11
|19:30
|
Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|- : -