«Динамо» в серии буллитов уступило «Сибири»

«Динамо» и «Сибирь» провели матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 3:3.

В серии буллитов удачливее были игроки клуба из Новосибирска.

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«ХК Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Миловзоров — 7 (бол., Гуркин, Ли), 8:15 — 0:1. Муранов — 5 (мен., Тарасов, Миронов), 10:54 — 1:1. Шипачев — 16, 32:46 — 2:1. Шаров — 3 (Йокипакка), 39:39 — 2:2. Яшкин — 31 (бол., Сергеев, Кагарлицкий), 47:09 — 3:2. Чесалин — 5 (Миловзоров), 58:43 — 3:3.

Победный буллит: Руохомаа.

Вратари: Гарипов — Сятери (58:19 — 58:43).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (4+13+14+2) — 19 (5+4+4+6).

Судьи: Наумов, Оскирко.

17 января. Москва. «ВТБ Арена». 2542 зрителя.