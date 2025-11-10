Хоккей
10 ноября, 16:45

«Динамо» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в чемпионате КХЛ 10 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Москва, Telegram

«Динамо» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Шанхай Дрэгонс

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Шанхай Дрэгонс» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Динамо» провело 23 матча, набрало 31 очко и занимает пятое место на «Западе». Предыдущим соперником бело-голубых был СКА (2:3). У «Шанхай Дрэгонс» — 26 очков после 23 игр и седьмая строчка в конференции. В субботу китайский клуб уступил «Северстали» (2:4).

Матч «Динамо» — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Популярное видео
ЦСКА — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Спартак» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 26 17 9 36
3 Авангард 25 15 10 33
4 Нефтехимик 27 15 12 31
5 Автомобилист 27 14 13 31
6 Трактор 27 13 14 31
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 25 15 10 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 26 12 14 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА 3 : 2
14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
Все результаты / календарь

