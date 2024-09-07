«Динамо» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» выиграло у «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1. У бело-голубых шайбы забросили Антон Слепышев, Артем Ильенко и Бреннан Менелл. Единственный гол череповецкой команды на счету Кирилла Пилипенко.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне и с 2 очками занимает 6-е место в Западной конференции. На 5-й строчке идет «Северсталь» — 2 очка.