«Динамо» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ
Московское «Динамо» выиграло у «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1. У бело-голубых шайбы забросили Антон Слепышев, Артем Ильенко и Бреннан Менелл. Единственный гол череповецкой команды на счету Кирилла Пилипенко.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.
«Динамо» одержало первую победу в сезоне и с 2 очками занимает 6-е место в Западной конференции. На 5-й строчке идет «Северсталь» — 2 очка.
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Лада – СКА
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