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30 января, 16:35

«Динамо» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» и «Северсталь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо»

«Динамо» (Москва) примет «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 30 января. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Динамо» (Москва) — «Северсталь» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
30 января, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Северсталь

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания.

28 января «Динамо» проиграло ЦСКА (2:4), а «Северсталь» победила «Торпедо» (3:2ОТ).

Обе команды провели по 51 игре в регулярном чемпионате КХЛ, «Динамо» набрало 60 очков, «Северсталь» — 68 очков. По ходу сезона-2025/26 соперники ранее провели три встречи, в каждой из которых победу одержали москвичи.

Матч «Динамо» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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