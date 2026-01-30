«Динамо» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Динамо» (Москва) примет «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 30 января. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Динамо» (Москва) — «Северсталь» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания.
28 января «Динамо» проиграло ЦСКА (2:4), а «Северсталь» победила «Торпедо» (3:2ОТ).
Обе команды провели по 51 игре в регулярном чемпионате КХЛ, «Динамо» набрало 60 очков, «Северсталь» — 68 очков. По ходу сезона-2025/26 соперники ранее провели три встречи, в каждой из которых победу одержали москвичи.
Матч «Динамо» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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