«Северсталь» победила московское «Динамо» во втором матче плей-офф КХЛ

«Северсталь» обыграла московское «Динамо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Игра в Москве завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Йоонас Няттинен, Дмитрий Моисеев и Даниил Вовченко, оформивший дубль. У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский, Антон Ведин и Вадим Шипачев.

«Северсталь» ведет в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Череповце 6 марта в 17:00 по московскому времени.

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1/4 финала конференций. Запад. Второй матч

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)

Голы: Няттинен — 2 (Хохлов), 3:25 — 0:1. Вовченко — 2 (бол., Няттинен, Пилипенко), 5:15 — 0:2. Моисеев — 1 (Думбадзе, Морозов), 8:27 — 0:3. Рашевский — 1 (Новиков), 10:17 — 1:3. Ведин — 1 (Е.А. Зайцев), 13:39 — 2:3. Вовченко — 3 (бол., Пресс, Стенквист), 21:20 — 2:4. Шипачев — 1, 44:12 — 3:4.

Вратари: Бочаров (58:59) — Шугаев (Подъяпольский, 13:39).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 38 (16+12+10) — 16 (9+4+3).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

4 марта. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии: 2-0.