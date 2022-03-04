«Северсталь» победила московское «Динамо» во втором матче плей-офф КХЛ
«Северсталь» обыграла московское «Динамо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Игра в Москве завершилась со счетом 4:3.
В составе победителей отличились Йоонас Няттинен, Дмитрий Моисеев и Даниил Вовченко, оформивший дубль. У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский, Антон Ведин и Вадим Шипачев.
«Северсталь» ведет в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Череповце 6 марта в 17:00 по московскому времени.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций. Запад. Второй матч
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)
Голы: Няттинен — 2 (Хохлов), 3:25 — 0:1. Вовченко — 2 (бол., Няттинен, Пилипенко), 5:15 — 0:2. Моисеев — 1 (Думбадзе, Морозов), 8:27 — 0:3. Рашевский — 1 (Новиков), 10:17 — 1:3. Ведин — 1 (Е.А. Зайцев), 13:39 — 2:3. Вовченко — 3 (бол., Пресс, Стенквист), 21:20 — 2:4. Шипачев — 1, 44:12 — 3:4.
Вратари: Бочаров (58:59) — Шугаев (Подъяпольский, 13:39).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 38 (16+12+10) — 16 (9+4+3).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
4 марта. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 2-0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|4.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|4 : 2
|4.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 4
|4.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|2 : 5