«Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе бело-голубых отличились Артем Михеев, Егор Римашевский, Артем Чернов и Максим Комтуа. У уфимцев шайбы забросили Шелдон Ремпал и Джош Лейво.

В начале третьего периода у «Салавата Юлаева» произошла замена вратаря: вместо Александра Самонова в игру вступил Семен Вязовой.

«Динамо» переместилось на восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Салават Юлаев» идет седьмым на Востоке, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Динамо» примет «Спартак» 14 октября, а «Салават Юлаев» двумя днями позже встретится на выезде с «Барысом».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: Михеев — 2 (Рашевский), 5:26 — 1:0. Ремпал — 6 (Тодд, Хмелевский), 6:03 — 1:1. Римашевский — 2 (бол., Гусев, Менелл), 12:57 — 2:1. Ливо — 8 (Тодд, Варлов), 24:07 — 2:2. Чернов — 1 (Джиошвили, Буруянов), 42:17 — 3:2. Комтуа — 4 (Джиошвили, Пыленков), 44:39 — 4:2.

Вратари: Ярославлев — Самонов (Вязовой, 44:00, 59:30).

Штраф: 8 — 18.

Броски: 32 (11+12+9) — 30 (7+10+13).

Судьи: Бирин, Лаврентьев.

12 октября. Москва. «ВТБ Арена».