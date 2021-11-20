Два очка Шипачева помогли «Динамо» победить «Салават Юлаев»
19:26
«Динамо» на своем льду победило «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи выиграли со счетом 3:1.
Нападающий Вадим Шипачев отметились в этой встрече голом и результативной передачей.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Тихонов — 1 (мен.), 16:16 — 0:1. Рашевский — 16, 20:25 — 1:1. Сергеев — 3 (бол., Шипачев, Линдберг), 31:18 — 2:1. Шипачев — 16 (п.в., Игумнов), 59:57 — 3:1.
Судьи: Бирин, Сидоренко.
20 ноября. Москва. «ВТБ Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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