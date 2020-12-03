«Трактор» победил «Динамо» в Риге

«Трактор» на выезде обыграл рижское «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев забивали Денис Паршин, Микс Индрашис и Роберт Мамчицс. У гостей отличились Лукаш Седлак, Виталий Кравцов, Понтус Оберг и Алексей Бывальцев.

«Трактор» набрал 44 очка и занимает третье место на Востоке. У «Динамо» 12 очков и последнее, 12-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Голы: Седлак — 8 (Бэйлен, Гика), 0:56 — 0:1. Кравцов — 9 (бол., Гика), 5:29 — 0:2. Оберг — 7 (бол., Бэйлен, Вилл), 17:38 — 0:3. Паршин — 4 (бол., Дарзиньш, Индрашис), 32:58 — 1:3. Бывальцев — 8, 36:55 — 1:4. Индрашис — 7 (бол., Майоне, Дзиеркалс), 40:33 — 2:4. Мамчицс — 1 (Майоне, Дарзиньш), 55:31 — 3:4.

Вратари: Макинтайр (Проскуряков, 20:00, 59:22) — Вилл.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 33 (7+15+11) — 23 (15+3+5).

Судьи: Гамалей, Ромасько.

3 декабря. Рига. «Арена Рига».