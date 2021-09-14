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«Торпедо» уступило в гостях рижскому «Динамо»

21:44
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«Торпедо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги. Нижегородский клуб в гостях уступил со счетом 1:2.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Пуарье — 2 (Шинкарук), 26:39 — 1:0. Карьялайнен — 1 (Гормли), 30:08 — 2:0. Чехович — 1 (Жафяров), 52:59 — 2:1.

Вратари: Маттссон — Мурыгин (58:08 — 58:29, 59:06).

Штраф: 10 — 9.

Броски: 21 (8+10+3) — 30 (4+10+16).

Судьи: Гашилов, Соин.

14 сентября. Рига. «Арена Рига».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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