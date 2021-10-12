Рижское «Динамо» одержало победу в матче с «Сибирью»

Рижское «Динамо» победило «Сибирь» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ере Карьялайнен, Николай Елисеев и Эмиль Пуарье, который сделал дубль. У гостей забил Никита Шашков.

«Динамо» набрало 15 очков и занимает девятое место на Западе. У «Сибири» 13 очков и девятая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Карьялайнен — 2 (Скарлетт, Пуарье), 12:01 — 1:0. Шашков — 1 (Алексеев, Ли), 31:24 — 1:1. Елисеев — 9 (бол., Цибульскис, Дарзиньш), 42:41 — 2:1. Пуарье — 5 (Шинкарук, Карьялайнен), 44:39 — 3:1. Пуарье — 6 (мен., Карьялайнен, Сотниекс), 55:50 — 4:1.

Вратари: Маттссон — Сятери (54:11 — 54:56).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 19 (1+7+11) — 32 (7+15+10).

Судьи: Бирин, Букин.

12 октября. Рига. «Арена Рига»