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«Сибирь» обыграла рижское «Динамо»

22:55
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«Сибирь» победила «Динамо» из Риги в регулярном чемпионате КХЛ — 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Йормакка — 1 (Романцев, Ли), 9:11 — 0:1. Пуустинен — 11 (Руохомаа, Миловзоров), 10:28 — 0:2. Зырянов — 6 (Мюррей, Столяров), 25:21 — 1:2. Индрашис — 4 (бол., Мюррей, Дарзиньш), 43:45 — 2:2. Шашков — 5 (Хохлов, Алексеев), 50:16 — 2:3.

Вратари: Галимов (57:58) — Сятери.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 25 (7+11+7) — 17 (6+4+7).

Судьи: Беляев, Гофман.

25 ноября. Рига. «Арена Рига».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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