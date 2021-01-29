«Северсталь» переиграла рижское «Динамо», Адамчук сделал дубль
22:50
«Северсталь» победила рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх со счетом 3:2.
Дубль в составе победителей на свой счет записал защитник Кирилл Адамчук.
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«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Адамчук — 1 (бол., Вовченко, Морозов), 9:15 — 0:1. Адамчук — 2 (бол., Кодола), 19:25 — 0:2. Индрашис — 13 (Лайпон, Ошениекс), 32:19 — 1:2. Лайпон — 6 (Индрашис), 53:39 — 2:2. Няттинен — 5 (бол., Морозов, Гераськин), 58:07 — 2:3.
Вратари: Налимов — Подъяпольский.
Штраф: 10 — 20.
Броски: 30 (7+15+8) — 31 (14+6+11).
Судьи: Наумов, Фатеев.
29 января. Рига. «Арена Рига».
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