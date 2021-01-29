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«Северсталь» переиграла рижское «Динамо», Адамчук сделал дубль

22:50
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«Северсталь» победила рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх со счетом 3:2.

Дубль в составе победителей на свой счет записал защитник Кирилл Адамчук.

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«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Адамчук — 1 (бол., Вовченко, Морозов), 9:15 — 0:1. Адамчук — 2 (бол., Кодола), 19:25 — 0:2. Индрашис — 13 (Лайпон, Ошениекс), 32:19 — 1:2. Лайпон — 6 (Индрашис), 53:39 — 2:2. Няттинен — 5 (бол., Морозов, Гераськин), 58:07 — 2:3.

Вратари: Налимов — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 20.

Броски: 30 (7+15+8) — 31 (14+6+11).

Судьи: Наумов, Фатеев.

29 января. Рига. «Арена Рига».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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