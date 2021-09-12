Три голевых передачи Буше помогли «Локомотиву» обыграть рижское «Динамо»

«Локомотив» победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Ярославля одержал «сухую» победу со счетом 4:0.

Три голевых передачи сделал нападающий Рид Буше. Два ассиста на счету защитника Рушана Рафикова.

Ярославцы прервали серию из трех матчей без побед. Ранее подопечные Андрея Скабелки уступили СКА (3:4 Б), минскому «Динамо» (3:4) и ЦСКА (1:3).

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«Динамо» (Рига) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Голы: Каюмов — 1 (Шалунов, Аверин), 3:41 — 0:1. Алексеев — 2 (Буше, Красковский), 4:15 — 0:2. Иванов — 1 (бол., Буше, Рафиков), 5:53 — 0:3. Красковский — 2 (бол., Буше, Рафиков), 17:07 — 0:4.

Вратари: Маховский (Маттссон, 5:53) — Паскуале.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 24 (7+8+9) — 31 (12+11+8).

Судьи: Гашилов, Соин.

12 сентября. Рига. «Арена Рига».