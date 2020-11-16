Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь», Зырянов сделал дубль

Рижское «Динамо» победило «Куньлунь» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Глеб Зырянов. «Динамо» набрало 10 очков и занимает последнее, 11-е место на Западе. «Куньлунь» идет последним, 12-м на Востоке — 12 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Голы: Дарзиньш — 4 (бол., Мюррей, Дзиеркалс), 2:26 — 1:0. П. Фу — 1 (Монахов, Лофквист), 5:32 — 1:1. Николишин — 6 (Спроул, Монахов), 8:27 — 1:2. Мюррей — 1 (бол., Дзиеркалс, Индрашис), 21:30 — 2:2. Уэллман — 3 (бол., Шинкарук, Лофквист), 35:18 — 2:3. Индрашис — 1 (Дарзиньш, Мамчицс), 38:45 — 3:3. Зырянов — 3 (Скарлетт), 39:49 — 4:3. Зырянов — 4 (Индрашис, Сунд), 40:54 — 5:3.

Вратари: Макинтайр (Галимов, 9:02, 58:52) — Шикин.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 33 (9+12+12) — 38 (12+20+6).

Судьи: Бирин, Соин.

16 ноября. Рига. «Арена Рига».