ЦСКА в гостях победил рижское «Динамо», Нестеров набрал два очка

ЦСКА в гостях победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи переиграли соперника со счетом 3:2.

Одну шайбу забросил защитник красно-синих Никита Нестеров. Также на его счету в этой встрече голевая передача.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, имея в активе 46 очков, «Динамо» с 26 очками — последнее, 12-е место.

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«Динамо» (Рига) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы: Мингачев — 1 (Блажиевский, Гуськов), 2:46 — 0:1. Радил — 5, 14:28 — 1:1. Нестеров — 3 (Дальбек, Каменев), 53:19 — 1:2. Григоренко — 14 (бол., Нестеров, Окулов), 54:18 — 1:3. Скарлетт — 3 (Лорито), 59:32 — 2:3.

Вратари: Гудачек (59:19 — 59:32, 59:45) — Рейдеборн.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 16 (4+6+6) — 26 (9+8+9).

Судьи: Бирин, Раводин.

28 ноября. Рига. «Арена Рига».