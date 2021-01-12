ЦСКА разгромил рижское «Динамо»

ЦСКА победил рижское «Динамо» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Сергей Андронов. Московские армейцы набрали 69 очков и лидируют в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — ЦСКА (Москва) — 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)

Голы: Шалунов — 15 (Коростелев, Окулов), 4:16 — 0:1. Андронов — 10 (Дальбек, Телегин), 8:04 — 0:2. Гилмор — 1 (бол., Сошников), 13:46 — 0:3. Коростелев — 5 (Окулов, Шалунов), 24:12 — 0:4. Андронов — 11 (Гилмор, Юртайкин), 25:54 — 0:5. Телегин — 4 (Чмыхов), 41:56 — 0:6. Чайка — 1 (Окулов), 54:37 — 0:7. Грачев — 4 (Лайпон, Мамчицс), 58:00 — 1:7.

Вратари: Налимов (Витолс, 13:46, Налимов, 25:54) — Шарыченков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (4+9+9) — 22 (11+7+4).

Судьи: Васильев, Юдаков.

12 января. Рига. «Арена Рига».