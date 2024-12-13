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Сегодня, 12:13

«Динамо» расторгнет контракт с нападающим О`Деллом

Михаил Зислис
Обозреватель
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Эрик О`Делл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», московское «Динамо» и нападающий Эрик О`Делл в ближайшее время расторгнут контракт.

34-летний канадец выступает в московском клубе с 2021 года. Ранее форвард играл в КХЛ за «Сибирь», «Металлург» и «Сочи».

В этом сезоне на его счету 6 (2+4) очков в 14 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.

Эрик О`Делл
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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