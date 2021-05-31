«Динамо» расторгло контракт с Яшкиным
12:25
«Динамо» официально расторгло контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным, сообщается на сайте московского клуба. Сотрудничество прекращено по взаимному согласию.
28-летний игрок продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ.
«Дмитрий Яшкин покидает «Динамо», чтобы вновь попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге. Хоккейный клуб «Динамо» Москва уважает желание игрока, благодарит за работу, честный труд, яркую игру и желает удачи в покорении новой вершины!» — говорится в сообщении «Динамо».
Яшкин присоединился к «Динамо» в августе 2019 года. В составе бело-голубых он провел 133 матчей в КХЛ и набрал 137 (77+60) очков.
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