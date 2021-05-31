«Динамо» расторгло контракт с Яшкиным

«Динамо» официально расторгло контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным, сообщается на сайте московского клуба. Сотрудничество прекращено по взаимному согласию.

Дмитрий Яшкин покидает московское «Динамо»



Масса рекордов, любовь болельщиков и настоящее признание от всей лиги. Именно таким запомнится форвард под номером 23 в майке с буквой «Д».



Спасибо, Дима! Удачи в НХЛ! pic.twitter.com/dIP17rjvPW — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 31, 2021

28-летний игрок продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ.

«Дмитрий Яшкин покидает «Динамо», чтобы вновь попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге. Хоккейный клуб «Динамо» Москва уважает желание игрока, благодарит за работу, честный труд, яркую игру и желает удачи в покорении новой вершины!» — говорится в сообщении «Динамо».

Яшкин присоединился к «Динамо» в августе 2019 года. В составе бело-голубых он провел 133 матчей в КХЛ и набрал 137 (77+60) очков.