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«Динамо» рассталось с тренером по индивидуальной подготовке

14:13
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«Динамо» рассталось с тренером по индивидуальной подготовке Евгенией Храмовой. Она работала в московском клубе с декабря 2016 года и отвечала за восстановление игроков, сообщает официальный сайт клуба.

«Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал ХК «Динамо» благодарят Евгению Александровну за высокий профессионализм, продемонстрированный за время работы, самоотдачу и дисциплину», — говорится в сообщении.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://dynamo.ru/news/87732-evgeniya_hramova_pokidaet___dinamo__

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