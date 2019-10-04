«Динамо» рассталось с тренером по индивидуальной подготовке Евгенией Храмовой. Она работала в московском клубе с декабря 2016 года и отвечала за восстановление игроков, сообщает официальный сайт клуба.

«Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал ХК «Динамо» благодарят Евгению Александровну за высокий профессионализм, продемонстрированный за время работы, самоотдачу и дисциплину», — говорится в сообщении.

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