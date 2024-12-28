«Динамо»: расписание матчей в новогодние праздники 2024 / 2025

«Динамо» сыграет в КХЛ в новогодние праздники с 28 декабря по 12 января

«Динамо» проведет четыре матча в FONBET чемпионате КХЛ с 28 декабря 2024-го по 12 января 2025 года. Команда Алексея Кудашова проведет три игры на выезде, две подряд — в Сочи, после чего вернется в Москву.

Расписание и время начала матчей «Динамо» в КХЛ в новогодние праздники 2024/2025

Время начала матчей — московское.

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