«Динамо»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники
С 25 декабря по 7 января московское «Динамо» проведет пять матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды тренера Алексея Кудашова в новогодние праздники. Время начала встреч — московское.
Видеотрансляции игр можно посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке, на платном канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Ключевые события противостояний КХЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».
Расписание и время начала матчей «Динамо» в новогодние праздники 2023 / 2024
25 декабря 2023 года. 19.30. «Динамо» — СКА
Онлайн-трансляция
28 декабря 2023 года. 18.00. «Лада» — «Динамо»
Онлайн-трансляция
30 декабря 2023 года. 17.00. «Локомотив» — «Динамо»
Онлайн-трансляция
6 января 2024 года. 13.00. «Динамо» — «Куньлунь»
Онлайн-трансляция
7 января 2024 года. 17.00. «Динамо» — «Спартак»
Онлайн-трансляция
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
|43
|15
|28
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|25.12
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|4 : 1
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|- : -
|25.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -