«Динамо» провело первую тренировку под руководством Вячеслава Козлова

«Динамо» провело первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова.

В понедельник, 17 ноября, клуб объявил об отставке Алексея Кудашова, который возглавлял бело-голубых с 2021 года.

Козлов входил в тренерский штаб команды с 2021-го. Летом 2025 года он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта. 16 сентября «Динамо» объявило о возвращении Козлова в тренерский штаб.

Бело-голубые в сезоне FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка в 26 матчах.