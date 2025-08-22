«Динамо» провело чествование Овечкина на «ВТБ Арене»

Хоккейное «Динамо» провело чествование воспитанника команды, капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на «ВТБ Арене».

Руководство клуба подарило легендарному спортсмену золотую клюшку, а также подняло стяг в его честь, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

6 апреля 2025 года Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Сейчас на счету 39-летнего россиянина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.