«Динамо» проведет чествование Овечкина 22 августа
Московское «Динамо» объявило, что 22 августа проведет церемонию чествования нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«В ближайшую пятницу, в 16:00, вместе с вами мы будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца — Александра Овечкина. Воспитанник бело-голубых, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ станет почетным гостем нашего хоккейного праздника!» — говорится в заявлении пресс-службы.
Мероприятие пройдет на «ВТБ Арене». Пригласительные билеты на праздник можно будет получить с 18 августа.
6 апреля 2025 года Овечкин забил гол в гостевом матче против «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Всего на дааный момент на счету 39-летнего форварда 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги.
В КХЛ Овечкин сыграл за «Динамо» 31 матч и набрал 40 (19+21) очков.
