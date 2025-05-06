«Динамо» пропустило от «Трактора» через 46 секунд после замены вратаря

«Трактор» вышел вперед в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Динамо» — 2:1.

Бело-голубые пропустили шайбу во втором периоде — через 46 секунд после замены вратаря. Голкипер Максим Моторыгин вышел вместо Владислава Подъяпольского.

«Трактор» ведет в серии со счетом 3-1. В случае победы команда выйдет в финал Кубка Гагарина.