«Витязь» победил «Динамо» и выиграл Кубок мэра Москвы

«Динамо» в матче Кубка мэра Москвы уступило «Витязю» (2:3 ОТ). Победу на 15-й секунде овертайма подольской команде принес нападающий Дэнфорт Джастин. Бело-голубые проиграли третий матч на турнире из трех.

«Витязь» впервые в истории выиграл Кубок мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы

«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Хультстрем — 1 (Дэнфорт), 47:47 — 0:1. Кагарлицкий — 2 (бол., Яшкин, Шипачев), 50:22 — 1:1. Шипачев — 2 (Яшкин), 56:15 — 2:1. Дэнфорт — 4 (Гребенщиков), 57:42 — 2:2. Дэнфорт — 5 (Теденбю), 60:15 — 2:3.

Вратари: Еременко — Ежов.

Броски: 38 (11+9+18+0) — 29 (10+12+6+1).

Судьи: А. Гофман, Сергеев.

29 августа. Москва. «ЦСКА Арена».