«Динамо» продлило контракт с Вячеславом Кулеминым

«Динамо» продлило контракт с нападающим Вячеславом Кулеминым, сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении на официальном сайте «Динамо» сообщается, что новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

Кулемин выступает за «Динамо» с 2018 года. В сезоне-2019/20 он провел за московскую команду 47 матчей, на его счету 13 (10+3) очков.