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«Динамо» продлило контракт с Вячеславом Кулеминым

14:39
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«Динамо» продлило контракт с нападающим Вячеславом Кулеминым, сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении на официальном сайте «Динамо» сообщается, что новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

Кулемин выступает за «Динамо» с 2018 года. В сезоне-2019/20 он провел за московскую команду 47 матчей, на его счету 13 (10+3) очков.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/107247-vyacheslav_kulemin_ostaetsya_v____dinamo__

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