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«Динамо» представило состав на матч с «Йокеритом» в стиле мультсериала «Симпсоны»

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Пресс-служба московского «Динамо» в Twitter представила состав на матч регулярного сезона КХЛ против «Йокерита», используя стиль из мультсериала «Симпсоны».

У всех хоккеистов желтые лица, как и у героев мультфильма, кроме того использованы аналогичные шрифты.

Матч «Динамо» — «Йокерит» начнется в 19.30 (мск).

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