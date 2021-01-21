«Динамо» представило патриотический шлем Бочарова

«Динамо» в клубных соцсетях опубликовало дизайн нового шлема вратаря Ивана Бочарова.

На шлеме изображены легенды динамовского клуба, причем не только хоккейного. В частности, на аммуниции есть изображение футбольного вратаря Льва Яшина.

«Верность «Динамо» в каждой детали. Прежняя концепция — новое воплощение», — подписала публикацию клубная пресс-служба.

25-летний вратарь может выйти на лед в новом шлеме уже в сегодняшнем матче КХЛ против «Барыса». Начало — в 19.30 (мск).