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«Динамо» поместило Бочарова и Волкова в список травмированных

18:02

Игроки «Динамо» вратарь Иван Бочаров и защитник Артем Волков внесены в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.

Восстановление обоих хоккеистов ожидается в середине декабря. Оба получили травмы в матче со СКА (2:3Б).

Бочаров в текущем сезоне провел 30 матчей КХЛ, в которых пропустил 53 шайбы при 93,6 процентах отраженных бросков. На счету Волкова 6 (1+5) очков в 33 матчах.

Дополнительная информация

https://www.dynamo.ru/

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