«Динамо» поместило Бочарова и Волкова в список травмированных

Игроки «Динамо» вратарь Иван Бочаров и защитник Артем Волков внесены в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.

Восстановление обоих хоккеистов ожидается в середине декабря. Оба получили травмы в матче со СКА (2:3Б).

Бочаров в текущем сезоне провел 30 матчей КХЛ, в которых пропустил 53 шайбы при 93,6 процентах отраженных бросков. На счету Волкова 6 (1+5) очков в 33 матчах.