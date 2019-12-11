«Динамо» поместило Бочарова и Волкова в список травмированных
18:02
Игроки «Динамо» вратарь Иван Бочаров и защитник Артем Волков внесены в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.
Восстановление обоих хоккеистов ожидается в середине декабря. Оба получили травмы в матче со СКА (2:3Б).
Бочаров в текущем сезоне провел 30 матчей КХЛ, в которых пропустил 53 шайбы при 93,6 процентах отраженных бросков. На счету Волкова 6 (1+5) очков в 33 матчах.
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