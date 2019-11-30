«Динамо» получило права на нападающего «Нэшвилла» Ярнкрока

Нападающий «Динамо» Александр Петунин продолжит карьеру в «Северстали», сообщает официальный сайт москвичей.

В результате обмена 22-летний нападающий «Динамо» пополнил состав череповецкого клуба, «Динамо» получило права на шведского нападающего Калле Ярнкрока, выступающего за «Нэшвилл» в НХЛ.

Петунин уже выступал за «Северсталь» в прошлом сезоне. В текущем сезоне КХЛ нападающий сыграл за «Динамо» 13 матчей, на его счету 1 очко (0+1).

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