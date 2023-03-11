«Динамо» погасило долг по зарплате перед Шипачевым

По данным «СЭ», московское «Динамо» погасило долг по зарплате перед экс-форвардом клуба Вадимом Шипачевым. Сумма составляла около 100 миллионов рублей.

35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» и набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

5 мая 2022 года Шипачев перешел из московского клуба в «Ак Барс». Трудовое соглашение с казанским клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.