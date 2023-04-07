«Динамо» подтвердило продление контракта с тренерским штабом Кудашова

«Динамо» на своем официальном сайте объявило о продлении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым и его тренерским штабом.

Соглашение со специалистами рассчитано на один сезон. В тренерский штаб Кудашова входят такие тренеры, как Вячеслав Козлов, Андрей Скопинцев, Александр Савченков, Константин Власов, Ларс-Йоран Альквист, Александр Ахлаткин.

Кудашов работает в «Динамо» с 2021 года.

В этом сезоне КХЛ «Динамо» выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф Западной конференции, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (2-4).