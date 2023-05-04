«Динамо» подписало двухлетний контракт с Петуховым

Московское «Динамо» подписало двухлетний контракт с нападающим Егором Петуховым.

В сезоне-2022/2023 форвард провел 68 матчей в составе «Барыса», в которых набрал 24 (17+7) очка.

В прошлом сезоне 29-летний игрок набрал 7 (4+3) очков в 39 матчах за клуб из Астаны.