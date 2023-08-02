«Динамо» подало документы для получения Менеллом российского спортивного гражданства
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал «СЭ», что клуб начал процесс по оформлению российского спортивного гражданства для защитника Бреннана Менелла.
В четверг, 27 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства 26-летнему американцу. Ранее издание ТАСС сообщило, что Менелл получил паспорт РФ.
«Менелл вчера получил гражданство РФ. Вчера мы подали документы, чтобы защитник получил и российское спортивное гражданство. Будем стремиться к тому, чтобы решить все до старта регулярного чемпионата. Мы держим связь с ФХР», — сказал Сопин «СЭ».
Менелл дебютировал за московское «Динамо» в сезоне-2022/23, набрав 24 (2+22) очка в 44 матчах регулярного чемпионата. Также в КХЛ он выступал за минское «Динамо» — 38 (5+33) очков в 47 матчах в сезоне-2020/21.
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